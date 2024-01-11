Гражданина Египта задержали за развращение девочек в российском ТРЦ

СКР: в Иванове задержали египтянина, пристававшего к маленьким девочкам в ТРЦ

В Иванове задержали гражданина Египта, пристававшего к маленьким девочкам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В социальных сетях появилась информация, что иностранец домогается девочек в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) города. Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер и пообщались с потерпевшими. Вскоре удалось разыскать фигуранта — им оказался египтянин.

Он обвиняется по части 3 статьи 135 («Развратные действия в отношении двух и более лиц») УК РФ. Решается вопрос о его аресте.

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