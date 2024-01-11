Грозу во время метели в Подмосковье объяснили

Синоптик Вильфанд объяснил грозу в Подмосковье холодным фронтом

Гроза во время метели в Подмосковье 11 января появилась из-за холодного атмосферного фронта. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик объяснил, что перемещающийся с большой скоростью холодный фронт выдавливает теплый воздух. Теплый воздух поступает вверх, из-за чего возникает вынужденная конвекция.

Ранее грозу заметили жители подмосковных Балашихи и Красногорска. В сети появились видео, на которых во время сильного снегопада мерцает молния, а затем слышатся раскаты грома.

В ночь на 11 января в столице наступило аномальное потепление, температура повысилась с минус 10 градусов до нуля. В течение суток температура должна опуститься до минус 12 градусов, предупредили синоптики.