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16:59, 12 января 2024Наука и техника

В Apple рассказали о слежке через клавиатуру

9to5Mac: Apple устранила уязвимость, позволявшую взломать клавиатуру Mac

Фото: Pxhere

Корпорация Apple выпустила обновление для компьютеров Mac, закрывающее уязвимость, позволявшую шпионить за пользователями устройств. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Уязвимость с идентификатором CVE-2024-0230 была обнаружена в конце 2023 года. По словам специалистов, она позволяла злоумышленнику получать ключ Bluetooth, с помощью которого клавиатура соединялась с компьютером, и перехватывать данные. Таким образом, например, хакер мог отследить всю информацию, которую пользователь вводил в свой девайс.

В компании рассказали, что уязвимости были подвержены все беспроводные клавиатуры, когда-либо выпускаемые Apple — в том числе первые модели Magic Keyboard и актуальные версии с дактилоскопическим сенсором Touch ID. Представители корпорации не уточнили, скольких пользователей могли взломать через системную брешь. Однако в материале говорится, что совершить атаку можно было только при непосредственном, а не удаленном, контакте с устройством. По словам инженеров Apple, устраняющая проблему прошивка 2.0.6 может быть установлена в фоновом режиме, пока клавиатура подключена к macOS, iOS, iPadOS или tvOS.

В середине января специалисты полиции Пекина рассказали о способе идентификации пользователей, передающих данные с одного iPhone на другой через AirDrop. В Apple не прокомментировали сообщение.

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      Андрей Ставицкий
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