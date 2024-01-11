Среда обитания
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16:17, 11 января 2024Среда обитания

В подмосковном ветцентре животные заживо сварились в кипятке

В ветцентре Королева животные сварились в кипятке из-за прорыва трубы

Фото: Caters News Agency Ltd / Globallookpress.com

В подмосковном Королеве затопило ветеринарно-реабилитационный центр. Из-за прорыва трубы жизни лишились 11 собак и нескольких кошек, сообщает Telegram-канал Baza.

Кипятком оказался залит весь первый этаж, где и находились животные. Авария произошла ночью, к ней могла привести поломка в местной котельной — городская администрация сообщала о ней накануне.

Спасти питомцев не удалось из-за того, что руководство не соблюдало нормы безопасности, считают временные хозяева животных. Кроме того, ночью сотрудники в ветцентре отсутствовали. Работники сообщили о случившемся владельцам животных спустя 16 часов, причем вместо соболезнований пожаловались на потерю бизнеса. Клиенты реабилитационного центра готовят коллективную жалобу. Инцидентом заинтересовались в следственном комитете.

Ранее во Владимире из-за прорыва трубы отопления в кипятке сварились десятки кошек. В квартире не было мебели, поэтому питомцы не смогли спрятаться. Хозяйка навещала их время от времени, чтобы накормить.

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      Виктория Клабукова
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