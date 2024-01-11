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08:24, 11 января 2024Силовые структуры

Арестованному по делу о случайном выстреле Герою России добавили новую статью

Обвиняемому в убийстве Герою России Магасумову добавили статью о хулиганстве

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Военные следователи добавили новую статью Герою России подполковнику Иреку Магасумову, арестованному по уголовному делу о случайном выстреле, лишившем жизни юную жительницу Луганска. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Офицера обвинили в хулиганстве — следствие считает, что он, погубив девушку, отобрал автомобиль у подчиненного.

Вечером 30 декабря следователь уведомил защиту об окончании расследования и вызвал их для ознакомления с материалами, однако, по словам адвокатов, они не смогли в этот день прибыть. Вследствие чего следователь обратился в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об ограничении срока ознакомления защитой с делом.

Южный окружной военный суд отклонил жалобу адвоката Магасумова и оставил его под стражей. Подполковника арестовали 11 октября 2023 года по обвинению в летальном выстреле в девушку, с которой он вместе с сослуживцем познакомился в луганском кафе.

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      Любовь Ширижик
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