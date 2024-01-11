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18:42, 11 января 2024Россия

Медведев раскрыл число поступивших в ВС России за 2023 год

Медведев: в 2023 году в ВС России поступило более 500 тысяч человек

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В 2023 году в Вооруженные силы (ВС) России поступило более 500 тысяч человек. Такое число раскрыл заместитель председателя Совбеза страны Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования ВС России контрактниками. Соответствующее видео появилось на его странице во «ВКонтакте».

«В 2023 году в интересах Объединенной группировки войск привлечено более 500 тысяч человек, то есть полмиллиона человек. Из них 420 тысяч — это граждане, которые были приняты на военную службу по контракту, и более 80 тысяч граждан в качестве добровольцев», — пояснил зампред Совбеза.

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14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что контракт с Вооруженными силами России заключили 486 тысяч человек. «Планировали к концу года набрать 400 тысяч с небольшим. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается», — пояснил глава государства.

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      Никита Абрамов
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