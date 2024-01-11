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15:54, 11 января 2024Россия

Медведев рассказал о своем докладе Путину

Зампред СБ Медведев сообщил, что доложил Путину о производстве вооружений
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин заслушал доклад заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом сообщил сам Медведев в ходе заседания рабочей группы военно-промышленного комплекса. Видео с заседания опубликовано на странице политика во «ВКонтакте».

По словам зампреда Совбеза, по итогам доклада президент дал указание по вооружениям.

«Об основных итогах деятельности нашей рабочей группы в 2023 году я доложил главе государства, вышло соответствующее указание президента. В этом году мы продолжим контролировать выполнение плана поставок особо востребованных образцов вооружения и будем заниматься решением вопросов, связанных с их производством», — рассказал о своем отчете Медведев.

Ранее Медведев заявлял, что 2024 год должен стать годом окончательного разгрома неофашизма. «Мы в ответе за судьбу Родины», — объявил зампред Совбеза.

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