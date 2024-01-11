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15:00, 11 января 2024Среда обитания

На трассе в Подмосковье образовалась многокилометровая пробка

На ЦКАД в сторону Истры в Подмосковье образовалась 10-километровая пробка

В Подмосковье машины встали в многокилометровую пробку на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Внимание на ситуацию на трассе обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Пробка на ЦКАД длиной почти десять километров образовалась в сторону Истры. Она начинается с 300-го километра дороги и завершается рядом с поселком Октябрьской Фабрики. На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно увидеть длинный дорожный затор, в который попали как легковые, так и грузовые автомобили. Из информации, полученной с помощью карт, также известно о двух авариях на этом участке ЦКАД. Данных о пострадавших в них нет.

Причиной осложненного движения, по словам автомобилистов, стали фуры, у которых не получается ехать в гору из-за мощного снегопада. «Три фуры в трех полосах не могут подняться в горку. Объезд только через Волоколамку, Истру, Нахабино», — рассказал один из них. В результате часть грузовых автомобилей передвигается с низкой скоростью, а другая и вовсе стоит на месте.

Ранее в этот же день синоптик Михаил Леус сообщил, что Москву накрыла беспросветная метель, которая пришла из северных районов. Под ее влиянием в четверг, 11 января, в городе выпадет более десяти процентов месячной нормы осадков. Жителей города также предупредили о гололедице на дорогах.

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      Полина Кислицына
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