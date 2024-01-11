На Украине появился образец женского бронежилета с повышенной удобностью

Минобороны Украины: одобрен еще один созданный под женскую анатомию бронежилет

Образец бронежилета с повышенной удобностью, адаптированный под анатомические особенности женского тела, прошел сертификацию Министерства обороны Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Если в первом сертифицированном образце от "Украинской брони" бронеплита имела изогнутую наружу форму, то у компании "Темп — 3000" женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками. Они помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины. Всего в комплекте — три подушечки разных размеров», — сказано в пресс-релизе.

Конструкция претерпела и другие изменения: для защиты паха производитель разработал дополнительную сумку с мягким баллистическим пакетом. Вес бронежилета составляет 10,5 и более килограммов, в зависимости от комплектации, а его защитные характеристики не хуже, чем у изделий для военнослужащих-мужчин. Это важно, поскольку в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой находится более 40 тысяч женщин, заявил заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко.

В конце декабря 2023 года Министерство обороны Украины заявило о сертификации первого образца бронежилетов для женщин. В отличие от мужского бронежилета, женская версия имеет изогнутую наружу бронеплиту, зауженные плечи и расширенный низ.

