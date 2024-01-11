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10:59, 11 января 2024Забота о себе

Назван способ похудеть без ограничений в еде

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Средиземноморская диета поможет похудеть без жестких ограничений в еде и изнурительного голодания, считает основательница кулинарного блога и автор популярной книги рецептов Сьюзи Карадше. В интервью Business Insider она назвала основные преимущества рекомендованного ею способа.

Карадаше подчеркнула, что средиземноморская диета — это в первую очередь способ улучшить состояние здоровья. Однако, по ее словам, те, кто перешел на эту систему питания, часто замечают, что похудели без особых усилий и дискомфорта. «Похудение становится чем-то вроде побочного эффекта заботы о здоровье, а не целью, к которой надо стремиться», — объяснила писательница.

Карадше также отметила, что средиземноморская диета, в отличие от других рационов здорового питания, не требует больших финансовых затрат. По ее словам, большинство продуктов продаются в обычных магазинах и стоят недорого — это фасоль, оливковое масло, зерновые, включая ячмень и рис, а также сезонные овощи. «Эти ингредиенты богаты клетчаткой и питательным веществами, которые дают ощущение сытости после еды», — говорит Карадше.

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Помимо этого, эксперт утверждает, что придерживаться такого рациона питания невероятно легко и интересно, так как средиземноморская диета позволяет готовить огромное разнообразие блюд, в том числе из мяса, рыбы и морепродуктов. Таким образом, рассказала Карадше, в любой ситуации человек найдет подходящую пищу и не будет чувствовать себя обделенным из-за необходимости отказываться от еды.

Наконец, Карадше указала, что средиземноморская диета — это не только привычка есть простую и здоровую пищу, но и образ жизни. Она объяснила, что физические и ежедневные прогулки являются неотъемлемой частью системы средиземноморского рациона.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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      Екатерина Улитина
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