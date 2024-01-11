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13:48, 11 января 2024Культура

Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина

Mash: предварительной причиной смерти Соломина является почечная недостаточность

Фото: АГН «Москва» / Globallookpress.com

Предварительной причиной смерти народного артиста СССР и России, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина является почечная недостаточность. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что осложнение возникло на фоне перенесенного артистом инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг. В разговоре с RT внучка Соломина сообщила, что он умер «тихо во сне», дочь актера была рядом с ним.

Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.

6 ноября прошлого года артиста экстренно госпитализировали в Москве — худрук Малого театра потерял сознание во время прогулки, а скорую помощь ему вызвали очевидцы.

Соломину диагностировали двустороннюю пневмонию. Заболевание развилось на фоне перенесенного инсульта и развивающейся деменции.

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      Варвара Кошечкина
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