Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина

Mash: предварительной причиной смерти Соломина является почечная недостаточность

Предварительной причиной смерти народного артиста СССР и России, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина является почечная недостаточность. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что осложнение возникло на фоне перенесенного артистом инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг. В разговоре с RT внучка Соломина сообщила, что он умер «тихо во сне», дочь актера была рядом с ним.

Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.

6 ноября прошлого года артиста экстренно госпитализировали в Москве — худрук Малого театра потерял сознание во время прогулки, а скорую помощь ему вызвали очевидцы.

Соломину диагностировали двустороннюю пневмонию. Заболевание развилось на фоне перенесенного инсульта и развивающейся деменции.