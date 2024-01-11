Названы самые популярные заблуждения о здоровом питании

The Sun: отказ от хлеба и молока ради правильного питания является заблуждением

Не нужно отказываться от хлеба, жирных молочных продуктов и красного мяса, чтобы питаться правильно. В этом убеждены профессор питания Гарвардского университета Дэвид Людвиг и нутрициолог, психотерапевт Ума Найдо, пишет The Sun.

По словам Людвига, самый популярный миф о правильном питании — это убеждение, что из рациона надо исключить жирные молочные продукты. На самом деле, молоко и йогурты с высокой жирностью вкуснее обезжиренных аналогов, утверждает профессор, и поэтому лучше помогают преодолевать тягу к сладостям и ультраобработанным продуктам, которые причиняют наибольший вред здоровью.

Еще одним распространенным заблуждением Людвиг назвал отказ от хлеба ради стройности и хорошего самочувствия. По его мнению, цельнозерновые мучные изделия являются полезной и безопасной для фигуры пищей. «В цельнозерновом хлебе содержится клетчатка, которая питает полезные бактерии в кишечники, а также железо», — заявил специалист по питанию.

Ума Найдо добавила, что красное мясо тоже незаслуженно имеет плохую репутацию среди сторонников здорового питания. Она убеждена, что говядина, особенно выращенная на травяном корме, такая же полезная, как морепродукты и мясо птицы. Помимо этого, Найдо призвала перестать бояться любых обработанных продуктов. Она объяснила, что опасность представляют товары, которые прошли глубокую переработку и содержат канцерогены, а, к примеру, консервированная фасоль, хоть и является обработанной пищей, остается безопасной.

Последним мифом о питании Найдо назвала утверждение, что худеющим не стоит есть орехи, так как в них содержится много жира. Специалистка указала, что в теории это правило логичное, но на практике работает наоборот: люди, которые перекусывают орехами, худеют быстрее, так как едят меньше другой пищи.

Ранее нутрициолог Дрю Прайс назвал мифом популярное убеждение, что завтрак является самым важным приемом пищи. По мнению специалиста, привычка голодать в первой половине дня не навредит здоровью, если в остальное время питаться насыщенно и сбалансированно.