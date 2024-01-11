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01:28, 11 января 2024Мир

В Австрии осудили выступление Зеленского в парламенте

Политик Кикль: речь Зеленского в парламенте противоречит нейтралитету Австрии
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил, что решение страны позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить в парламенте противоречит нейтральному статусу республики. Об этом он сообщил в эфире телеканала ORF.

Кикль осудил выступление Зеленского в парламенте и подчеркнул, что в таком случае следует пригласить вторую сторону и выслушать ее. «Давать слово только одной стороне — это противоречит принципу нейтралитета. Это понятно каждому», — отметил он.

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Политик добавил, что парламент Австрии «в принципе не может быть площадкой для воюющих сторон». Он напомнил, что существует достаточно международных организаций, которые дают возможность выступать. Украина их также использует, заключил Кикль.

10 января Зеленский прибыл в Литву для переговоров по безопасности и евроинтеграции. Он потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления страны в Североатлантический альянс.

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      Марина Совина
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