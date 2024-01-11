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18:06, 11 января 2024Путешествия

Пару туристов нашли бездыханными при загадочных обстоятельствах в Таиланде

Thaiger: супружескую пару нашли без признаков жизни на курорте Таиланда

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Супружескую пару туристов нашли бездыханными на курорте Лом Сак в Таиланде. Об этом сообщило местное издание Thaiger.

Как пишет портал, 62-летнюю женщину и 61-летнего мужчину обнаружили в номере отеля без признаков жизни при загадочных обстоятельствах. Следов борьбы в комнате не было, а вскрытие не выявило никаких травм и повреждений.

Сотрудники гостиницы рассказали, что пара прибыла на курорт днем 9 января. Через полчаса после регистрации гости уехали, но вскоре вернулись. По версии следствия, туристы посещали национальный парк, поскольку при обыске полиция нашла в урне билет на эту дату.

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Работник курорта обратил внимание, что женщина была в медицинской маске, плохо выглядела и ни с кем не разговаривала, включая мужа. При этом ее спутник вел себя обычно и общался с персоналом, не проявляя признаков беспокойства. Родственники пары сообщили правоохранителям, что им неизвестно о возможных проблемах супругов.

Ранее россиянин выпал из окна квартиры на восьмом этаже в Паттайе. Соседи сообщили, что 42-летний мужчина начал стучать в дверь и вести себя агрессивно, вскоре его нашли под окнами.

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      Мария Борисова
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