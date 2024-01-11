Певица Монеточка родила второго ребенка

Певица Монеточка сообщила, что родила сына

Российская певица Лиза Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, внесена в реестр иноагентов) родила второго ребенка. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница опубликовала фотографию с двумя детьми, а также рассказала, что в ее семье появился сын, имя которого она предпочла скрыть.

«Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 сантиметров. Все, слава богу, прошло легко и быстро. Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотелось говорить про беременность», — написала артистка, поблагодарив поклонников за поздравления.

В августе 2022 года Монеточка и ее супруг продюсер Виктор Исаев впервые стали родителями. У пары родилась дочь Нина.

Летом этого года покинувшая Россию певица намекнула на вторую беременность.

Ранее сербский и российский актер театра и кино, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович намекнул на пополнение в семье.