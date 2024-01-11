Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:22, 11 января 2024Россия

Появились подробности о причине обысков в квартире главы «Левого фронта»

«112»: в отношении активиста Удальцова возбудили дело за пост в Telegram

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В отношении главы «Левого фронта», активиста Сергея Удальцова было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК России («Оправдание терроризма») из-за его поста в Telegram. Такие подробности о причине утренних обысков в квартире Удальцова появились у Telegram-канала «112».

Как выяснило издание, сейчас главу «Левого фронта» допрашивают в Следственном комитете России (СКР).

Утром 11 января Удальцов написал в Telegram-канале, что в его квартиру пришли сотрудники полиции. Тогда визит правоохранителей он объяснил намерением провести у него обыск.

Официальных комментариев по ситуации столичное МВД не предоставляло.

Ранее сообщалось, что тверской суд Москвы назначил 40 часов обязательных работ для Удальцова, который нарушил порядок проведения митинга.

Незадолго до этого полицейские увезли активиста в отдел с Красной площади в Москве и составили в отношении него протокол о проведении несанкционированной акции.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин назвал причину подорожания яиц в России

      Под Петербургом мужчина таскал за волосы и избивал шестилетнюю падчерицу

      Нарышкин сообщил о готовящемся в Латвии тренинге по раскачке ситуации в России

      Выливавшего на незнакомцев ведра с фекалиями блогера арестовали

      Певица Монеточка родила второго ребенка

      Лидер «Левого фронта» Удальцов попал под следствие за оправдание терроризма

      Женщина нашла похожее на монстра из фильма «Чужой» существо на пляже

      Путин оценил ситуацию с ростом цен в стране

      Российская блогерша отдохнула на яхте и лишилась джинсов за 130 тысяч рублей

      Российские полицейские попались на оформлении фальшивых документов мигрантам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости