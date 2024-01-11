Появились подробности о причине обысков в квартире главы «Левого фронта»

«112»: в отношении активиста Удальцова возбудили дело за пост в Telegram

В отношении главы «Левого фронта», активиста Сергея Удальцова было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК России («Оправдание терроризма») из-за его поста в Telegram. Такие подробности о причине утренних обысков в квартире Удальцова появились у Telegram-канала «112».

Как выяснило издание, сейчас главу «Левого фронта» допрашивают в Следственном комитете России (СКР).

Утром 11 января Удальцов написал в Telegram-канале, что в его квартиру пришли сотрудники полиции. Тогда визит правоохранителей он объяснил намерением провести у него обыск.

Официальных комментариев по ситуации столичное МВД не предоставляло.

Ранее сообщалось, что тверской суд Москвы назначил 40 часов обязательных работ для Удальцова, который нарушил порядок проведения митинга.

Незадолго до этого полицейские увезли активиста в отдел с Красной площади в Москве и составили в отношении него протокол о проведении несанкционированной акции.