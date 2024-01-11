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18:43, 11 января 2024Россия

Появились подробности о состоянии попавших под обстрел в Белгороде

Минздрав: 8 эвакуированных в Москву после обстрела Белгорода в тяжелом состоянии

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Восемь человек, эвакуированных в Москву после обстрела Белгорода, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин, чьи слова приводит РИА Новости.

Камкин напомнил, что после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород 25 человек эвакуировали в Москву на лечение в медицинские организации.

«На сегодняшний день из 25 человек восемь человек находятся в тяжелом состоянии, 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии», — пояснил Камкин.

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30 декабря 2023 года ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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