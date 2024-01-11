Возобновление импорта российской нефти в США назвали проверкой

Эксперт Канищев объяснил закупку США партий нефти из РФ подготовкой к санкциям

Самой вероятной причиной возобновления импорта российской нефти со стороны США являются проверочные мероприятия, позволяющие понять логистику и условия поставок для ужесточения санкционного режима. Об этом РИА Новости рассказал управляющий директор «Русэнергопроекта» Максим Канищев.

В октябре 2023 года покупатели из США приобрели 37 тысяч баррелей, в ноябре — 10 тысяч. В первом случае баррель обошелся в 74 доллара, а во втором — 76 долларов, что значительно выше потолка цен, установленного на уровне 60 долларов за баррель.

По словам эксперта, объемы закупки очень небольшие, зато позволяют выяснить, каким образом российская нефть доходит до заказчиков в обход установленных ограничений.

Еще четыре варианта Канищев считает менее вероятными. Среди них — внезапный краткосрочный дефицит на рынке нефти необходимого сорта, что могло привести к остановке нефтеперерабатывающего завода, контрактные или неочевидные международные обязательства, в том числе реализация какой-то более широкой сделки, а также случайные аномалии, когда покупатель получает российскую нефть неожиданно для себя самого.

Основную версию эксперта подтверждает тот факт, что одновременно с закупками США начали вводить санкции в отношении танкеров и их владельцев, а кроме того, резко ужесточили давление на греческих судовладельцев. Последние были наиболее активно задействованы в транспортировке российской нефти.

Ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков, в свою очередь, считает, что надо дождаться комментариев американских регуляторов, но, скорее всего, речь идет о непреднамеренной контрабанде, которая, впрочем, тоже грозит нарушителю уголовным преследованием. В такую ситуацию можно попасть, когда нефть переливают с одного танкера на другой, а в этом процессе партия меняет владельца.