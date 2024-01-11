Путин объявил о запуске сайта о заповедниках России

Путин объявил о запуске сайта «Дикая природа России», посвященного заповедникам

Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта «Дикая природа России», посвященного заповедникам страны. Его слова приводит ТАСС.

Президент отметил, что 11 января празднуется Всероссийский день заповедников и национальных парков. Запуск сайта с адресом nature.kremlin.ru приурочен к этому событию, подчеркнул Путин.

«Сайт — это еще один шаг вперед для того, чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что у нас происходит в этой сфере (...) Я думаю, что будет интересно», — заключил он.

Сообщается, что на сайте будут опубликованы материалы, рассказывающие о разных природоохранных зонах России. Также на портале разместят информацию о президентских программах по защите редких животных, таких как амурский тигр, снежный барс и других.

В сентябре 2023 года Путин поблагодарил работников заповедников, волонтеров и ученых за то, что они помогают амурским тиграм. Он подчеркнул, что благодаря им животные могут находиться в безопасных условиях.