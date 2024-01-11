Пытавшего и убившего российского военнослужащего солдата ВСУ осудили заочно

Суд ДНР заочно осудил на 28 лет солдата ВСУ, пытавшего и убившего военного ВС РФ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего солдата Александра Зажиренко, пытавшего и убившего российского военного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Судом установлено, что 29 марта 2022 года Зажиренко во время патрулирования территории в Мариуполе обнаружил раненого безоружного военнослужащего Вооруженных сил (ВС) России. Подсудимый задержал его и перенес в близлежащий дом, где допрашивал с использованием пыток, а затем убил выстрелом в висок.

Военнослужащего батальона оперативного назначения войсковой части 3057 Национальной гвардии Украины признали виновным по части 1 статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского военнослужащего, расстрелявшего жителя Мариуполя.