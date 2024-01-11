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20:13, 11 января 2024Бывший СССР

Россия прекратила действие договора об автомобильном сообщении с Украиной

МИД: Россия прекратила действие соглашения об автомобильном сообщении с Украиной

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россия прекратила действие соглашения с Украиной о международном автомобильном сообщении. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Сообщается, что действие договора между правительством России и правительством Украины было прекращено 7 декабря 2023 года. Подписан он был 21 марта 1995 года в Киеве.

В ноябре 2023 года прекратило свое действие соглашение между Россией и Украиной о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов. Соответствующий договор был подписан в 2011 году в Донецке.

Еще раньше прекратил действие договор о сотрудничестве для развития пунктов пропуска через российско-украинскую госграницу, также заключенный в 2011 году.

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      Алевтина Запольская
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