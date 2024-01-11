Россия прекратила действие соглашения об автосообщении с Украиной

МИД: Россия расторгла соглашение о международном автосообщении с Украиной

Россия прекратила действие соглашения с Украиной о международном автосообщении между странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что договор был подписан в марте 1995 года в Киеве. Из заявления ведомства следует, что срок соглашения истек 17 декабря 2023 года.

В октябре Москва расторгла соглашение о безвизовых поездках граждан России и Украины.