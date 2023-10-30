Россия заявила о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной

МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной 1997 года

Москва сообщила о прекращении действия соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины. Соответствующее заявление МИД страны опубликовано на интернет-портале правовой информации в понедельник, 30 октября.

Уточняется, что документ утратил силу с 1 января текущего года. Он был подписан в Москве 16 января 1997-го.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Украины смогут въезжать в Россию и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта, в том числе истекшего.

С 1 июля 2022 года Украина ввела визовый режим для россиян. Граждане могут оформить необходимые для въезда документы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. При этом в МИД страны заявляли, что наличие визы не будет гарантией для пересечения границ, поскольку окончательное решение принимают пограничники.