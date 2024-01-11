Россиянам рассказали о рисках при дарении квартиры

Адвокат Щербинин посоветовал оформлять документы при дарении квартиры

При дарении квартиры россиянам следует не забывать оформлять документы. Таким советом в разговоре с aif.ru поделился адвокат Александр Щербинин.

Он напомнил, что, согласно российскому законодательству, дарить подарки без заключения письменной формы можно стоимостью до трех тысяч рублей. Остальные рекомендуется оформлять на бумаге. «До сих пор многие думают, что подарить квартиру или дом можно "на словах" или записав свое намерение на видеокамеру», — пояснил эксперт.

Адвокат указал, что российский суд признает действительным только договор, оформленный через Росреестр. При этом, если право собственности перешло одаряемому, сделка является официально состоявшейся и имеет юридическую силу.

При дарении недвижимости также следует обратить внимание на налоги. «Полученный подарок является для дарителя обогащением, а значит, он обязан уплатить 13 процентов налогов», — напомнил адвокат, добавив, что это не относится к сделкам, которые заключены между близкими родственниками. Ими являются супруги, братья и сестры (в том числе неполнородные), родители, дедушки, бабушки, внуки и дети, включая усыновленных.

Ранее стало известно, что кадастровая стоимость жилья в России в среднем выросла на 20-25 процентов. Это означает, что налог на недвижимость в скором времени в 2024 году также увеличится.