Российская шахматистка-чемпионка рассказала о жизни с тяжелым заболеванием

Российская шахматистка Валентина Гунина рассказала, что страдает волчанкой

Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина рассказала о жизни с тяжелым аутоиммунным заболеванием — волчанкой. Слова российской шахматистки приводит «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменки, она почувствовала себя плохо шесть лет назад. «И только в мае 2023-го мне поставили диагноз. Долго за него боролась, так как все анализы были пограничные. Волчанка мимикрирует под разные болезни», — рассказала Гунина.

Шахматистка также описала симптомы заболевания. «Такое чувство, что ты постоянно болеешь. Всегда хочется лечь спать. Но надо постоянно заставлять себя двигаться, нельзя залеживаться. После одного дня в кровати встать очень и очень сложно», — отметила она.

Гунина 30 декабря стала победительницей чемпионата мира по блицу. Первый титул она завоевала в 2012 году.