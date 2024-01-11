Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
0:1
2-й период
live
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Суперкубок Испании|1/2 финала
Анастасия Павлюченкова
1:2
Завершен
Джессика Пегула
Аделаида (ж)
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
17:26, 11 января 2024Спорт

Российская шахматистка-чемпионка рассказала о жизни с тяжелым заболеванием

Российская шахматистка Валентина Гунина рассказала, что страдает волчанкой

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина рассказала о жизни с тяжелым аутоиммунным заболеванием — волчанкой. Слова российской шахматистки приводит «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменки, она почувствовала себя плохо шесть лет назад. «И только в мае 2023-го мне поставили диагноз. Долго за него боролась, так как все анализы были пограничные. Волчанка мимикрирует под разные болезни», — рассказала Гунина.

Шахматистка также описала симптомы заболевания. «Такое чувство, что ты постоянно болеешь. Всегда хочется лечь спать. Но надо постоянно заставлять себя двигаться, нельзя залеживаться. После одного дня в кровати встать очень и очень сложно», — отметила она.

Гунина 30 декабря стала победительницей чемпионата мира по блицу. Первый титул она завоевала в 2012 году.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский высказался о прекращении огня. Какие последствия возможного перемирия он предрек для Украины?

      Создан мозговой чип для нейрокомпьютерного интерфейса

      Известный в России юморист рассказал о службе в армии Израиля

      Россиянка расправилась с мужем при помощи ножа и вызвала скорую

      Названа способная уничтожить морские дроны ВСУ техника России

      Зеленский прибыл в Ригу

      В российском городе глыба льда рухнула на новорожденного ребенка

      Израиль назвал ЮАР «юридическим отделом» ХАМАС

      Зеленский попросил Эстонию надавить на Евросоюз

      Выдача кредитов в России упала до минимума за пять лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости