Российские ученые обнаружили блок лунного модуля Peregrine

ИПМ РАН: обнаружен разгонный блок лунного модуля Peregrine

Российские ученые обнаружили разгонный блок Centaur, который пропал из поля зрения астрономов после выведения американского частного лунного посадочного модуля Peregrine на орбиту. Об этом сообщил Институт прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН в Telegram.

«В ходе наблюдений, проведенных в ночь с 9 на 10 января 2024 года научным сотрудником КрАО РАН Василием Румянцевым, "пропавший" разгонник был найден и исследован при помощи телескопа АТ-64», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после выведения модуля Peregrine разгонный блок не был обнаружен астрономами. Позже выяснилось, что Центр малых планет идентифицировал Centaur с объектом, найденным астрономом Геннадием Борисовым в ходе поиска астероидов, сближающихся с Землей.

Ранее в январе стало известно, что компания Astrobotic практически исключила возможность успешной мягкой посадки модуля Peregrine на поверхность Луны. Отказ двигательной установки приводит к потере топлива.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с площадки SLC-41 космодрома на мысе Канаверал 8 января.