Снявшаяся полуголой в рекламе Calvin Klein певица отреагировала на ее запрет

Снявшаяся полуголой в рекламе бренда Calvin Klein британская певица FKA Twigs отреагировала на ее запрет из-за объективации женщин. Соответствующая публикация появилась на странице артистки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница опубликовала сделанный для марки снимок и отметила, что не считает его оскорбительным. «Я не вижу "стереотипного сексуального объекта", которым они меня назвали. Я вижу красивую, сильную цветную женщину, чье невероятное тело вытерпело больше боли, чем вы можете себе представить», — заявила знаменитость.

Кроме того, звезда указала, что Calvin Klein и ранее создавал аналогичные изображения. Однако они, в свою очередь, не рассматривались как непристойные.

«С учетом прошлых и текущих рекламных кампаний подобного рода я не могу не чувствовать, что здесь присутствуют некоторые двойные стандарты», — посетовала артистка. При этом она добавила, что благодарна бренду и фотографам Мерту Аласу и Маркусу Пигготту за возможность самовыражения.

Ранее в январе сообщалось, что рекламу Calvin Klein с FKA Twigs запретили из-за жалоб. Речь шла о выпущенном в апреле 2023 года плакате с надписью «Calvins или ничего», на котором исполнительница позировала в джинсовой рубашке на голое тело. При этом одежда обнажала часть груди, ягодицы и бедро звезды.

Отмечается, что управление по стандартам рекламы Великобритании (The Advertising Standards Authority, ASA) получило две жалобы на то, что данный снимок был «чрезмерно сексуализированным», оскорбительным и безответственным, поскольку объективировал женщин и демонстрировался ненадлежащим образом.