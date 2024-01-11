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17:57, 11 января 2024Наука и техника

Названа способная уничтожить морские дроны ВСУ техника России

Эксперт Дандыкин: РФ применяет различные средства для уничтожения морских дронов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России применяют различные средства для эффективного противодействия морским украинским дронам, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал российскую технику, способную уничтожить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Применяется и бортовое оружие кораблей, и пулеметы, и артиллерия, и морская авиация — это прежде всего вертолеты, а также самолеты, которые засекают дроны и уничтожают их, расстреливая в воздухе», — перечислил Дандыкин.

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Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что тактику ВСУ с использованием БПЛА в 2024 году необходимо поменять, потому что ВС России научились эффективно противодействовать украинским дронам.

Он добавил, что преимуществом Москвы является мощный промышленный комплекс и готовность тратить на разработку средств вооружения крупные бюджеты. Хотя БПЛА были эффективны на ранних этапах специальной военной операции (СВО), ВСУ стоит начать развивать другие военные технологии, если они хотят успешно противостоять ВС России.

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