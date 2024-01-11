Судившийся с россиянами производитель спиртного привезет в страну новый бренд

Владелец бренда Aperol привезет в Россию свой новый спиртной напиток

Итальянский производитель алкоголя Campari, судившийся с россиянами за использование собственного бренда, решил привезти в страну новый спиртной напиток. Об этом со ссылкой на данные Росаккредитации пишет «Коммерсантъ».

ООО «Кампари Рус» получило декларацию о соответствии на аперитив с фруктовым вкусом Sarti Rosa еще в декабре. Напиток крепостью 14 градусов производится в Италии. В Германии марка была запущена в прошлом году, и по сравнению с другим популярным аперитивом компании Aperol, новый напиток стоит дороже — 17,99 простив 14,49 евро за бутылку объемом 0,7 литра.

В отличие от многих других мировых алкогольных брендов, которые ушли из России после начала специальной военной операции на Украине (в том числе, Pernod Ricard, владелец брендов виски Chivas Regal и Jameson), Campari Group, как и Bacardi (бренд Martini), продолжила работу в РФ. При этом компания заявляла об остановке инвестиций в страну и развитии бизнеса здесь. По информации участников рынка, за 11 месяцев 2023 года Campari привезла в Россию объем алкоголя, сопоставимый с предыдущим годом (7,01 против 7,09 миллиона литров), и значительно превысила показатель 2021 года, когда поставки за аналогичный период составили 6,24 миллиона литров.

По данным NielsenIQ, аперитивы — одна из самых быстрорастущих алкогольных категорий на российском рынке, уступают такие напитки только джину и вермуту. По мнению руководителя WineRetail Александра Ставцева, росту спроса на этит тип алкоголя способствует тренд на приготовление коктейлей дома. В дальнейшем увеличение продаж может произойти за счет потребителей вина, для которых аперитивы станут альтернативой, считает он.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин отметил, что в последнее время присутствие в сегменте заметно увеличили российские компании на фоне подорожания импортных конкурентов и проблем с логистикой. При этом Campari вряд ли сможет запустить в России новый бренд «громко», хотя в этой категории товаров очень важна реклама и работа с заведениями для успешных продаж, добавил он. Однако преимуществом итальянского бренда будет известный бренд, что важно для покупателей в премиальной ценовой категории, считает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Осенью 2023 года Campari Group подала в суд на российского дистрибутора «Мастер-Трейд», намереваясь запретить ввоз и продажу по параллельному импорту напитка Aperol. В поданном в Арбитражный суд Ростовской области иске компания потребовала принять обеспечительные меры и запретить выпуск товара в России.

До этого итальянский производитель судился против российской компанией Barline, после того, как последняя подала заявку на регистрацию комбинированного товарного знака Barline Aperol для сиропов для коктейлей, напитков, в том числе кофе, и десертов. Campari Group назвал попытку регистрации российской марки недобросовестной конкуренцией.