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11:14, 11 января 2024Экономика

Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Курс доллара впервые в истории превысил отметку в 30 лир
СюжетКурс доллара:

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Курс турецкой валюты обновил исторический минимум по отношению к американской. В ходе торгов на международном рынке Форекс котировки доллара впервые в истории превысили отметку в 30 лир и в моменте достигли уровня в 30,0082 лиры.

Ближе к 11:00 по московскому времени курс доллара рос на 0,19 процента. Курс американской валюты к этому времени достиг отметки в 30,0093 лиры, что стало абсолютным минимум для турецкой валюты за всю историю наблюдений. А к 11:03 котировки американской валюты поднялись до уровня в 30,011 лиры.

Ослабление турецкой валюты продолжается не первый месяц. По итогам 2023 года курс лиры упал к доллару примерно на 60 процентов. Первое существенное укрепление американской валюты произошло в июне, когда руководство турецкого регулятора подняло ключевую ставку почти в два раза — с 8,5 до 15 процентов годовых.

К концу прошлого года показатель вырос еще в большей степени и закрепился на уровне в 42,5 процента. Подобная динамика отразилась в том числе на курсе турецкой валюты. Так, в ходе торгов 29 декабря турецкая лира обновила исторический минимум второй день подряд, а ее котировки опустились до уровня в 29,7 лиры за доллар. Предыдущий минимум был зафиксирован на отметке в 29,47 лиры.

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      Анатолий Акулов
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