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16:14, 11 января 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе атаковал российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет», — пояснил он.

При атаке противника, продолжил глава области, повреждения получил объект электроснабжения. Без света временно остались около 50 домовладений. После согласования с Минобороны оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий.

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30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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