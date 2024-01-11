В Германии заявили о переставших верить в победу Украины западных политиках

Депутат бундестага Нольте: западные политики уже не верят в победу Украины

Западные политики уже перестали верить в победу Украины, однако продолжают финансировать республику и поставлять вооружения. Об этом заявил член комитета бундестага Германии по обороне Ян Нольте, передают «Известия».

По словам политика, союзники обещают Киеву миллиардную поддержку в 2024 году. Если бы Берлину пришлось помогать в одиночку, это обошлось бы государству в 16 процентов ВВП, добавил он.

«Этого не произойдет. Все понимают, что победы Украины не будет, и на Западе просто пытаются обеспечить Киеву как можно более сильную позицию для переговоров», — сказал Нольте.

Депутат указал, что в Европе конфликт вокруг Украины воспринимается в идеологической плоскости, проигрыш Киева станет шоком для Запада, который на протяжении десятилетий считал само собой разумеющимся свое превосходство, в том числе моральное.

Нольте отметил, что западные страны считали нормальным играть роль мирового полицейского где угодно. Он заключил, что происходящее на Украине окажет серьезное влияние на Запад, его будущее и дальнейшую внешнюю политику.

Ранее Североатлантический альянс по итогам встречи Совета Украина — НАТО пообещал Украине «крупную помощь в миллиарды евро» в 2024 году, но не сообщил конкретные суммы и направления средств.