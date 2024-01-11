Джабаров назвал Зеленского главным интересантом продления боевых действий

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал президента Украины Владимира Зеленского главным интересантом продления боевых действий. Так в разговоре с «Лентой.ру» он ответил на отказ украинского лидера от прекращения огня.

«Любая остановка, любые переговоры означают для него политическую смерть. Ему не простят на Западе то, что он прекратил сопротивление, а самое главное — ему это не простит украинская элита и члены его команды, которые находятся у власти, пока идут боевые действия», — заявил Джабаров.

Как только боевые действия остановятся, сразу поднимется вопрос: кто виноват и кто ответит за все, что произошло на Украине? Поэтому Зеленский понимает, что для него это будет означать политическую смерть Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

11 января на пресс-конференции во время визита в Таллин Зеленский выступил против прекращения огня. По его словам, в нынешних условиях такое развитие событий даст Москве возможность «перегруппироваться» и не приведет к завершению конфликта. Украинский лидер подчеркнул, что Киев будет принимать решение о перемирии, исходя исключительно из собственных интересов. Он также добавил, что партнеры не успевают наполнять склады Украины вооружением, но помогают.

1 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, однако на своих условиях. По мнению российского лидера, сейчас началу переговорного процесса мешает позиция Запада, который пытается с помощью Украины уничтожить Россию.