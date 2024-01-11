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20:12, 11 января 2024Россия

В России ответили на отказ Зеленского от прекращения огня

Джабаров назвал Зеленского главным интересантом продления боевых действий

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал президента Украины Владимира Зеленского главным интересантом продления боевых действий. Так в разговоре с «Лентой.ру» он ответил на отказ украинского лидера от прекращения огня.

«Любая остановка, любые переговоры означают для него политическую смерть. Ему не простят на Западе то, что он прекратил сопротивление, а самое главное — ему это не простит украинская элита и члены его команды, которые находятся у власти, пока идут боевые действия», — заявил Джабаров.

Как только боевые действия остановятся, сразу поднимется вопрос: кто виноват и кто ответит за все, что произошло на Украине? Поэтому Зеленский понимает, что для него это будет означать политическую смерть

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам
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11 января на пресс-конференции во время визита в Таллин Зеленский выступил против прекращения огня. По его словам, в нынешних условиях такое развитие событий даст Москве возможность «перегруппироваться» и не приведет к завершению конфликта. Украинский лидер подчеркнул, что Киев будет принимать решение о перемирии, исходя исключительно из собственных интересов. Он также добавил, что партнеры не успевают наполнять склады Украины вооружением, но помогают.

1 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, однако на своих условиях. По мнению российского лидера, сейчас началу переговорного процесса мешает позиция Запада, который пытается с помощью Украины уничтожить Россию.

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