В России резко подорожала аренда жилья

Аренда «однушек» в России за год подорожала на 25,8 процента

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России в 2023 году выросла на 25,8 процента. О том, что в стране резко подорожало съемное жилье, пришли к выводу эксперты «Циан. Аналитики», пишет News.ru.

Специалисты изучили, как изменились цены на съемную недвижимость за год в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях. Лидером по подорожанию жилья среди исследуемых локаций стала Пермь — там стоимость аренды «однушек» подскочила на 51,7 процента. Помимо этого, данный показатель значительно вырос в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Самаре — более чем на 30 процентов в каждом из городов. В Москве за прошедший год съемные «однушки» в среднем прибавили в цене 26 процентов, до 54,2 тысячи рублей.

Что касается двухкомнатных квартир, то за год арендная плата на них на крупнейших региональных рынках России в 2023-м повысилась на 24 процента. В столице за указанный период их стоимость увеличилась на 41,7 процента, до 91,2 тысячи рублей.

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, разница между ставками аренды и ипотечными платежами по рыночным условиям (16-17 процентов) в большинстве локаций близка к двукратной. «В таких условиях долгосрочная аренда становится рынком арендодателя», — добавил он.

Ранее в этот же день гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко спрогнозировал резкое подорожание съемного жилья в России в 2024 году.