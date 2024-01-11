В российской школе ученица провалилась под пол в двухметровую дыру

В школе Курской области ученица провалилась под пол в двухметровую дыру

В одной из школ Курской области ученица провалилась в двухметровую дыру, находящуюся под полом. Об этом сообщила местная жительница в комментариях под постом, опубликованным на странице «ВКонтакте» губернатора российского региона Романа Старовойта.

Инцидент произошел в школе №1 в поселке Коренево. По словам автора комментария, капитальный ремонт в школе сделали некачественный.

«Девочка из 9 класса проводилась под пол, где глубина 2 метра, и хорошо что не было никакой арматуры! Родители будут молчать, чтобы оценки ребенку не испортили, а маму с работы не уволили. А мы, родители своих детей, боимся отводить детей в такую школу!» — написала местная жительница.

В пресс-службе администрации Курской области заявили, что ситуация взята на контроль областного Минобрнауки.

«Установлено, что инцидент произошел в помещении, использование которого в образовательном процессе не предполагалось, оно изначально было предназначено для административных нужд школы. Отверстие в полу является технологическим и предусмотрено для подключения разводки коммуникаций. Какого-либо разрушения конструкции или провала пола не происходило», — пояснили в ведомстве.

Ранее возле школы на улице Пушкина в городе Южа пятеро учеников провалились в яму, образовавшуюся в результате аварии трубопровода. Дети получили термические ожоги ног. Следователи возбудили уголовное дело.