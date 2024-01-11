Восьмимесячная девочка потеряла ногу из-за ракетной атаки ВСУ на Белгород

Гладков: в результате обстрела ВСУ Белгорода 8-месячная девочка потеряла ногу

Восьмимесячная девочка потеряла ногу в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 декабря. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

11 января глава региона вместе с уполномоченным по правам ребенка при президенте России Марией Львовой-Беловой посетил Российскую детскую клиническую больницу в Москве, где разместили четверых детей, пострадавших в результате ракетной атаки на Белгород. По словам Гладкова, лишившаяся ноги девочка находится в отделении травматологии и ортопедии. С ней постоянно находится ее дядя, которому помогают медсестры.

Кроме того, в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии проходит лечение 13-летняя девочка-подросток. Врачи отметили положительную динамику в ее состоянии. «Состояние еще двух девочек — Анны и Софии — врачами оценивается как средней степени тяжести. У 17-летней Ани осколок прошел в трех миллиметрах от сердца», — рассказал Гладков.

30 декабря Украина нанесла ракетный удар по центру Белгорода. Президент России Владимир Путин назвал обстрел спланированным терактом. На новогодних праздниках атаки на город продолжались.