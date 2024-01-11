Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:33, 11 января 2024Забота о себе

Врач раскрыла эффективный способ снизить аппетит и похудеть

Нутрициолог Дек назвала бактерию аккермансию безопасной альтернативой Ozempic

Кадр: @drdedeck / TikTok

Врач-терапевт, нутрициолог и личный тренер Де Дек подсказала безопасную альтернативу препаратам для диабетиков Оземпик, которые многие используют для снижения веса. Эффективный способ снизить тягу к еде и похудеть она раскрыла в TikTok.

По словам Дек, вид полезной бактерии аккермансия, попадая в кишечник, действует наподобие препарата Оземпик. Бактерия тоже воздействует на глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1), подавляет аппетит и стимулирует потерю веса, объяснила врач.

Специалистка отметила, что, если в кишечнике нет аккермансии, похудение становится трудной задачей. Она назвала два варианта для восполнения недостатка полезных бактерий: первый — прием пребиотиков, второй — ежедневное употребление большого количества овощей и фруктов. «Было доказано, что диета с большим количеством клетчатки повышает уровень ГПП1», — указала Дек.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022

Врач добавила, что в отличие от Оземпика, который вызывает побочные эффекты, бактерии являются безопасными и не вредят здоровью.

Ранее диетолог Триста Бест рассказала, что регулярное употребление брокколи помогает избавиться от жира на животе. Она добавила, что аналогичные результаты дает и употребление ярко-желтых и оранжевых овощей, например, моркови и сладкого перца.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Администрация Байдена поддержала изъятие активов России на 300 миллиардов долларов. В Кремле предупредили о последствиях

      Посол оценил планы Эквадора передать США российскую технику

      Раскрыта причина смерти главного фигуранта дела о хищениях на Восточном

      Россиянам стали доступны прямые рейсы в новые курортные страны

      Лера Кудрявцева рассказала о проблемах после потопа

      Бывший депутат Рады рассказал о требовании Блинкена его устранить

      Угрожавший свернуть шею шестилетней россиянке мигрант появился в суде с синяками

      У любителей фитнеса обнаружили склонность к пьянству

      «Калашников» поставит ракеты «Вихрь-1» за рубеж

      В Киргизии прошли массовые задержания по делу о госперевороте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости