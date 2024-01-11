Врач раскрыла эффективный способ снизить аппетит и похудеть

Нутрициолог Дек назвала бактерию аккермансию безопасной альтернативой Ozempic

Врач-терапевт, нутрициолог и личный тренер Де Дек подсказала безопасную альтернативу препаратам для диабетиков Оземпик, которые многие используют для снижения веса. Эффективный способ снизить тягу к еде и похудеть она раскрыла в TikTok.

По словам Дек, вид полезной бактерии аккермансия, попадая в кишечник, действует наподобие препарата Оземпик. Бактерия тоже воздействует на глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1), подавляет аппетит и стимулирует потерю веса, объяснила врач.

Специалистка отметила, что, если в кишечнике нет аккермансии, похудение становится трудной задачей. Она назвала два варианта для восполнения недостатка полезных бактерий: первый — прием пребиотиков, второй — ежедневное употребление большого количества овощей и фруктов. «Было доказано, что диета с большим количеством клетчатки повышает уровень ГПП1», — указала Дек.

Врач добавила, что в отличие от Оземпика, который вызывает побочные эффекты, бактерии являются безопасными и не вредят здоровью.

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