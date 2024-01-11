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11:19, 11 января 2024Бывший СССР

Взятый в плен польский наемник призвал соотечественников не связываться с ВСУ

Сальдо: взятый в плен польский наемник заявил о нежелании связываться с ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Взятый российскими военными в плен польский наемник заявил о нежелании связываться с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в будущем. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Как рассказал наемник, мотивацией для участия в боевых действиях на стороне Киева для него стали деньги, однако ситуация на передовой оказалась хуже того, что он ожидал. Военнопленный также призвал соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью, чтобы заработать.

«Как говорил известный американский гангстер Аль Капоне, "пуля меняет многое в голове, даже если попадает в задницу". По отношению ко всем наемникам эти слова вполне уместны», — отметил Сальдо.

В декабре 2023 года наемник получил ранение в бою под селом Крынки, после чего украинские военные оставили его погибать, покинув позиции. Поляка нашли бойцы российской армии. Они оказали ему медицинскую помощь и отправили в тыл.

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      Александр Курбатов
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