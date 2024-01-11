Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:37, 11 января 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли последствия тайной госпитализации Остина

Fox News: тайная госпитализация шефа Пентагона Остина показала РФ слабости США
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Reuters

Ситуация с тайной госпитализацией шефа Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США. С таким мнением выступила ведущая Fox News Ребекка Грант.

Грант призвала не сомневаться, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «извлекли важную информацию из последнего провала администрации Байдена в сфере национальной безопасности». По ее мнению, «позорный промах» оборонного ведомства показал всем миру, что у него есть проблемы с дисциплиной и контролем.

«Путин увидел, что принятие решений в области национальной безопасности США может легко споткнуться», — заключила журналистка.

Ранее у 70-летнего главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Его госпитализировали 1 января, но ведомство объявило об этом только 6 января. Тогда уточнялось, что госпитализация связана с осложнениями после некоей медицинской процедуры.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «США идут по силовому пути» Совбез ООН принял резолюцию с осуждением атак хуситов в Красном море. Что ответили в России?

      Олимпийская чемпионка по гимнастике показала фото в бикини

      Туристка встретила Новый год в Сочи и назвала три причины испорченного праздника

      Восемь человек погибли при столкновении минивэна и фуры на российской трассе

      Назван процент готовых проголосовать за Трампа республиканцев

      Главврач отреагировал на жестокое обращение с пенсионером в больнице Кубани

      В Турции допустили возможность скорых переговоров Путина и Эрдогана

      «Ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном нижнем белье

      Названо самое переоцененное западное оружие у Украины

      В США раскрыли последствия тайной госпитализации Остина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости