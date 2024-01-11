В США раскрыли последствия тайной госпитализации Остина

Fox News: тайная госпитализация шефа Пентагона Остина показала РФ слабости США

Ситуация с тайной госпитализацией шефа Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США. С таким мнением выступила ведущая Fox News Ребекка Грант.

Грант призвала не сомневаться, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «извлекли важную информацию из последнего провала администрации Байдена в сфере национальной безопасности». По ее мнению, «позорный промах» оборонного ведомства показал всем миру, что у него есть проблемы с дисциплиной и контролем.

«Путин увидел, что принятие решений в области национальной безопасности США может легко споткнуться», — заключила журналистка.

Ранее у 70-летнего главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Его госпитализировали 1 января, но ведомство объявило об этом только 6 января. Тогда уточнялось, что госпитализация связана с осложнениями после некоей медицинской процедуры.