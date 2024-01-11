Политолог высказался о судьбе украинского законопроекта о мобилизации

Политолог Журавлев предрек закону о мобилизации на Украине отзывы и доработки

Украинский законопроект о мобилизации, вероятнее всего, ждет судьба отзывов и отправлений на доработку без внесения существенных изменений. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлев. Он объяснил, что это может быть связано с нежеланием депутатов вступать в конфликт с обществом.

«Депутаты просто не хотят переставать быть депутатами. Общество крайне негативно относится к этому законопроекту, потому те, кто проголосует за него, рискуют своими местами. Но есть ведь еще и партийная дисциплина: если депутаты не будут голосовать за, их просто выкинут из списков. Им нужно одновременно не поссориться и с президентом, и с обществом», — объяснил Журавлев.

По мнению политолога, существенных изменений в законопроект ожидать не стоит: против его смягчения выступит президент, против ужесточения — общество.

«Может, внесут какие-то несущественные изменения и опять отправят на доработку. Депутаты не хотят терять места», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины отправила на доработку законопроект о мобилизации. Соответствующее решение было принято по итогам заседания комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.