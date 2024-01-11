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23:52, 11 января 2024Интернет и СМИ

Зеленского предупредили о риске восстания военных в ближайшие месяцы

Риттер: ВСУ могут восстать против Зеленского в январе-феврале

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украинские военные уже в ближайшие месяцы могут поднять восстание против президента Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он предупредил, что если ситуация на Украине останется без изменений, то в январе-феврале может произойти военный переворот. «Зеленский повторит судьбу Николае Чаушеску», — сказал аналитик. При этом, добавил он, Украина уже оказалась стратегически побежденным государством.

В конце декабря бывший помощник замминистра обороны США и обозреватель Стивен Брайен рассказал, что Вашингтон следит за происходящими событиями в зоне боевых действий, и в случае неблагоприятного для США исхода попробует убедить украинских властей пойти на переговоры с Москвой. Если Киев откажется, то Вашингтон может устроить военный переворот на Украине, считает обозреватель.

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      Марина Совина
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