56-летняя Памела Андерсон восхитила фанатов внешностью без макияжа

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон снялась без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых она запечатлена в коричневом вязаном свитере, черном шарфе и перчатках. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы распущены.

Поклонники оценили естественную внешность звезды «Спасателей Малибу» в комментариях под постом, который набрал более 134 тысяч лайков. «Ты обладаешь великолепной природной красотой. Ты так вдохновляешь!», «Все еще самая красивая женщина в этом мире», «Наша героиня. Невероятно красивая», «Какая ты удивительная», «Совершенная», — высказывались они.

В августе Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа. По ее словам, после прекращения сотрудничества с визажисткой Алексис Фогель она вовсе перестала краситься.