Обнаружена новая причина появления устойчивости к антибиотикам

The Lancet Microbe: обнаружена новая причина устойчивости к антибиотикам

Ученые Института Сэнгера, Университета Осло и Кембриджского университета обнаружили новую причину появления бактерий, устойчивых к антибиотикам. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Microbe.

Специалисты сравнили более 700 образцов крови, инфицированных кишечной палочкой, с почти 5000 образцами бактерий с секвенированными геномами, чтобы определить факторы распространения устойчивой к антибиотикам E. coli.

Было показано, что более широкое использование антибиотиков действительно приводит к увеличению числа резистентных микробов. Однако это зависит от типа используемых антибиотиков широкого спектра действия. Кроме того, важную роль играет генетический состав бактерий, который может повлиять на успех генов устойчивости. Таким образом, невозможно предсказать, каким будет эффект от широкого использования одного и того же антибиотика в разных регионах Земли.

Бактерия E. coli, которая обычно обитает в кишечнике и не причиняет вреда, является распространенным возбудителем инфекций кровотока во всем мире. Если иммунная система сильна ослаблена, то бактерия может попасть в кровь и вызвать тяжелые и опасные для жизни состояния. Более 40 процентов инфекций, вызванных кишечной палочкой, устойчивы к основным антибиотикам, используемым для лечения.