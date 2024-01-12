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17:41, 12 января 2024Мир

Австрия разрешила провести выборы президента России

МИД Австрии разрешил провести выборы президента России в Вене и Зальцбурге

Фото: Konstantin Lenkov / Shutterstock / Fotodom

Посольство России в Вене сообщило, что МИД Австрии разрешил провести на территории российских дипломатических представительств в Вене и Зальцбурге выборы президента Российской Федерации, запланированные на март этого года. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале дипведомства.

«Получено официальное согласие австрийских властей (вербальная нота МИД Австрии от 12 января) на проведение 17 марта 2024 года выборов президента Российской Федерации на территории Австрийской Республики», — говорится в заявлении посольства.

Участки для голосования будут открыты для посещения граждан России с 08:00 до 20:00 по местному времени в здании посольства в Вене и генконсульства в Зальцбурге.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке». Действующий президент России Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок.

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      Виктория Кондратьева
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