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12:21, 12 января 2024Культура

Безруков назвал главный принцип профессии артиста

Безруков назвал честность главным принципом профессии артиста

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российский актер Сергей Безруков в беседе с ТАСС назвал главный принцип профессии артиста.

По его мнению, настоящий профессионал не должен вводить зрителя в заблуждение. «Правда, правда и ничего, кроме правды. Я считаю, что обманывать зрителя безнравственно. Тратиться очень важно, тратиться на сцене, в кадре. Тратиться. Речь о душевной затрате, сердечной. И о здоровье, если уж говорить прямо», — отметил Безруков.

Актер подчеркнул, что главное отличие любителя от профессионала в том, что второй превращается в своего героя и тогда окружающие не понимают, персонаж перед ними или актер. «Когда это не игра, а реальное проживание своего героя. Когда вам становится страшно за этого актера — вернется он оттуда или нет? Сойдет он с ума на ваших глазах или нет?», — заключил он.

Ранее российский эстрадный певец Сергей Лазарев обратился к 9-летнему сыну Никите с призывом держаться подальше от шоу-бизнеса.

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      Анастасия Астахова
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