Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:39, 12 января 2024Мир

Британия отказалась от прямого участия в конфликте на Украине

Лондон не включил в соглашение с Киевом положение о прямом участии в конфликте

Фото: Thomas Peter / Reuters

Лондон не включил никаких положений о прямом участии в конфликте в соглашение, подписанное премьер-министром Риши Сунаком и украинским лидером Владимиром Зеленским. То, что Великобритания отказалась от прямого участия в конфликте, следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства.

В документе говорится, что Лондон согласился предоставить Украине «всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, включая территориальное море и свободную экономическую (морскую) зону, восстановление национальной экономики и защиту ее граждан», в том числе включая прямую помощь в развитии Вооруженных сил Украины, ее ПВО, артиллерии и «средств огневого поражения дальнего действия».

Ранее стало известно, что Соглашение о гарантиях безопасности, которое заключили Украина и Великобритания, рассчитано на десять лет. «Великобритания продолжит поддержку Украины в течение десятилетнего срока этого соглашения», — говорится в тексте соглашения.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина заключила исторический договор в сфере безопасности с Британией. Что вошло в соглашение?

      Беспилотник атаковал базу США в Сирии

      Приостановившая карьеру Туктамышева сообщила о возобновлении тренировок

      В «Москвариуме» рассказали о непростых родах косатки Наи

      В Россию решили привезти тысячи африканцев для борьбы с кадровым голодом

      Россиянин выжил после нападения сожительницы с ножом

      Кристен Стюарт снялась в оголяющем тело наряде и грязных носках для журнала

      Британия отказалась от прямого участия в конфликте на Украине

      Звезда популярного шоу на ТНТ заявила об усталости от юмора

      Россиянам раскрыли самые дешевые направления для путешествий в январе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости