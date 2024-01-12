Британия отказалась от прямого участия в конфликте на Украине

Лондон не включил в соглашение с Киевом положение о прямом участии в конфликте

Лондон не включил никаких положений о прямом участии в конфликте в соглашение, подписанное премьер-министром Риши Сунаком и украинским лидером Владимиром Зеленским. То, что Великобритания отказалась от прямого участия в конфликте, следует из текста документа, опубликованного на сайте правительства.

В документе говорится, что Лондон согласился предоставить Украине «всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, включая территориальное море и свободную экономическую (морскую) зону, восстановление национальной экономики и защиту ее граждан», в том числе включая прямую помощь в развитии Вооруженных сил Украины, ее ПВО, артиллерии и «средств огневого поражения дальнего действия».

Ранее стало известно, что Соглашение о гарантиях безопасности, которое заключили Украина и Великобритания, рассчитано на десять лет. «Великобритания продолжит поддержку Украины в течение десятилетнего срока этого соглашения», — говорится в тексте соглашения.