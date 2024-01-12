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09:35, 12 января 2024Силовые структуры

Бывшая глава отдела полиции за взятку вернула обвиняемому изъятую технику

В Красноярском крае возбудили дело против экс-главы отдела ОМВД за взятку

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшей начальницы следственного отдела ОМВД России по Богучанскому району. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Подозреваемая обвиняется в получении взятки в крупном размере. Женщину отправили под стражу.

По версии следствия, с 5 сентября по 18 октября 2021 года начальница следственного отдела получила от обвиняемого в незаконной рубке лесе 300 тысяч рублей. За эти деньги она вернула взяткодателю ранее изъятую у него и арестованную лесозаготовительную технику.

Ранее в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали высокопоставленных полицейских из службы экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК).

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