Дочь Грачевского стала соучредительницей «Ералаша»

Дочь Грачевского Алеева стала соучредительницей «Ералаша»

Дочь российского режиссера Бориса Грачевского Ксения Алеева стала соучредительницей двух юридических компаний «Ералаш». Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным портала, теперь родственнице кинематографиста принадлежит 12,5 процента в ООО «Ералаш» и столько же в ООО «Продюсерский Центр "Ералаш"».

Ранее продюсерский центр «Ералаш» подал иск на вдову Грачевского Екатерину Белоцерковскую и его дочь с требованием взыскать с родственниц режиссера 11 миллионов рублей.

В 2011 году Грачевский заключил с продюсерским центром договор займа на сумму в 10 миллионов рублей со ставкой в 8,5 процента годовых. В договоре была предусмотрена неустойка в случае просрочки платежа, которая и составляла 11 миллионов рублей. В 2021 году режиссера не стало и оставшаяся часть долга перешла к его наследникам. Тогда же «Ералаш» потребовал взыскать с вдовы и дочери Грачевского 18 миллионов. Суд обязал наследниц выплатить часть этой суммы — 15 миллионов.