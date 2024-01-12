Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:20, 12 января 2024Культура

Дочь Грачевского стала соучредительницей «Ералаша»

Дочь Грачевского Алеева стала соучредительницей «Ералаша»
Борис Грачевский

Борис Грачевский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дочь российского режиссера Бориса Грачевского Ксения Алеева стала соучредительницей двух юридических компаний «Ералаш». Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным портала, теперь родственнице кинематографиста принадлежит 12,5 процента в ООО «Ералаш» и столько же в ООО «Продюсерский Центр "Ералаш"».

Ранее продюсерский центр «Ералаш» подал иск на вдову Грачевского Екатерину Белоцерковскую и его дочь с требованием взыскать с родственниц режиссера 11 миллионов рублей.

В 2011 году Грачевский заключил с продюсерским центром договор займа на сумму в 10 миллионов рублей со ставкой в 8,5 процента годовых. В договоре была предусмотрена неустойка в случае просрочки платежа, которая и составляла 11 миллионов рублей. В 2021 году режиссера не стало и оставшаяся часть долга перешла к его наследникам. Тогда же «Ералаш» потребовал взыскать с вдовы и дочери Грачевского 18 миллионов. Суд обязал наследниц выплатить часть этой суммы — 15 миллионов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Европа согласна на уступки ради многомиллиардной помощи Украине. На что готовы пойти власти ЕС?

      В России пенсионерка упала в ванну с кипятком и попала в реанимацию

      Россияне рассказали об уникальных способах поздравить близких с праздниками

      Эмили Ратаковски снялась в рекламе в купальнике в стиле 80-х

      В двух странах отменили концерты стендап-комика Белого

      Гашек вновь раскритиковал НХЛ за позицию по россиянам

      Россиянин подрезал пассажирский самолет на микроавтобусе и угодил в полицию

      Япония запустила ракету со спутником-шпионом

      «Мы не можем не дать пенсию». Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада

      Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с середины декабря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости