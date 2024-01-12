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13:05, 12 января 2024Бывший СССР

Бывшего замглавы Генштаба Армении задержали за стрельбу в ресторане

Бывшего замглавы Генштаба Армении Хачатряна задержали за стрельбу в ресторане

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бывшего заместителя главы Генштаба Армении Тирана Хачатряна задержали за стрельбу в ресторане, расположенном неподалеку от Еревана. Об этом сообщает ArmLur.am со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в заведении произошла потасовка с участием десяти человек, в ходе которой экс-замглавы генштаба республики выстрелил из наградного оружия. В результате этого был ранен житель Карабаха, его доставили в больницу.

Сообщается, что Хачатрян был задержан сотрудниками полиции, однако официальных сообщений об этом опубликовано не было.

В феврале 2021 года Тирана Хачатряна уволили с поста первого заместителя главы Генштаба Армении, после того как он рассмеялся над словами премьер-министра республики Никола Пашиняна. Глава правительства утверждал, что российские ракеты непригодны для использования, так как взрываются не полностью.

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      Александр Курбатов
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