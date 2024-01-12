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09:03, 12 января 2024Мир

Эскалацию в Йемене сочли возможным началом третьей мировой войны

Эксперт Михалкин допустил начало третьей мировой войны из-за эскалации в Йемене

Фото: Sgt Lee Goddard / UK MOD / Reuters

Эскалация в Йемене привести третьей мировой войне в случае попытки разрешить конфликт военным путем, предупредил магистрант исторического факультета Хакасского государственного университета Виталий Михалкин в разговоре с «Известиями».

Он допустил, что, помимо Великобритании, в конфликт также могут оказаться вовлечены и другие государства, что грозит серьезными последствиями для всего мира. По словам эксперта, США всегда привлекают страны НАТО для решения своих проблем.

США и Британия нанесли удар по Йемену в ночь на 12 января. МИД ближневосточной страны пообещал отомстить за массированную атаку по позициям хуситов.

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      Марина Совина
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